Κοινή επίσκεψη στη φρεγάτα "Κίμων", θα πραγματοποιήσουν αύριο το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που θα επισκεφθεί την Ελλάδα σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου.

Στις 11.30 οι δύο ηγέτες πρόκειται θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν στον Τύπο.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ενώ σήμερα Παρασκευή, θα έχει προηγηθεί, στις 19.30 συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών.