Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει την οργή του κόσμου καθώς και φιλοζωικών οργανώσεων είδε το φως της δημοσιότητας, όπου ο πρώην μητροπολίτης Αμβρόσιος φέρεται να χτύπησε σκύλο με ποιμαντορική ράβδο… για να τον διώξει.

Ειδικότερα, ο πρώην μητροπολίτης παίρνοντας το βήμα για να απευθυνθεί στους πιστούς, οι οποίοι το πρωί της 17ης Απριλίου παρακολούθησαν τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της Τρυπητής στο Αίγιο Αχαΐας, φρόντισε να ξεκινήσει το κήρυγμά του με ένα επεισόδιο που μόνο «μήνυμα αγάπης» δεν αποτελεί.

Ο πρώην μητροπολίτης, χτύπησε δύο φορές με την ποιμαντική ράβδο που κρατούσε έναν σκύλο με σκοπό να τον διώξει, καθώς το ζωντανό ανέβηκε και γαύγισε εκεί όπου οι ιερείς έβγαζαν τα κηρύγματά τους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή, λόγω της βίαιης αντιμετώπισης του σκύλου, γεγονός που σημειώθηκε ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων, ενώ καταγράφηκε μάλιστα και διαθόθηκε τόσο διαδικτυακά, όσο και τηλεοπτικά.

Υπενθυμίζεται, πως ο πρώην μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος, έχει καταδικαστεί για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους και για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης: Αυτή είναι η δικαστική απόφαση για τον πατέρα του παιδιού της «Σάντη»