Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ελλάδα είναι ο Αθανάσιος Καββαδάς, μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας (20/04).

Σημειώνεται ότι ο κ. Καββαδάς είναι βουλευτής Λευκάδας, φέρνοντας μαζί του μια πολυετή πορεία στον δημόσιο και πολιτικό βίο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτήρισε την παραίτηση Λαζαρίδη ως μια «αναπόφευκτη εξέλιξη κυρίως για την επικοινωνιακή διαχείριση που υπήρξε από τον ίδιο τον πρώην υφυπουργό».

Πρόσθεσε ότι «το θέμα αυτό συζητήθηκε πολύ και απασχόλησε την κοινωνία. Ήρθε η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη, ακολούθησε η αντικατάστασή του από τον κ. Καββαδά και προχωράμε παρακάτω».

