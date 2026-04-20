Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια της επαφής, η οποία χαρακτηρίστηκε ως δημιουργική, έγινε ανταλλαγή απόψεων για την παρούσα φάση του Κυπριακού προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κοινή διαπίστωση των δύο μερών αποτελεί το γεγονός ότι το συνεχιζόμενο αδιέξοδο και η στασιμότητα δεν συμβάλλουν στη δημιουργία προοπτικών για τη συνέχιση των συνομιλιών. Στόχος παραμένει η επανέναρξη της διαδικασίας από το σημείο που διακόπηκε, με επιδίωξη τη συνολική λύση για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση του τόπου. Η επιδιωκόμενη λύση εδράζεται στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν τη συνεχή επαφή και τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα του Κυπριακού.