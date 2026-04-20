Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκη, σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο κ. Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, μετά τη ρήξη ανευρύσματος.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ