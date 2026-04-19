Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού για τέταρτο εικοσιτετράωρο, μετά τη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος που υπέστη την περασμένη Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υπεβλήθη σε εμβολισμό του ανευρύσματος.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο εξεδόθη την Παρασκευή, ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση, ενώ επίσης πρέπει να πούμε ότι οι γιατροί λένε ότι πρέπει να περάσουν κι άλλα 24ωρα, προκειμένου να κάνουν πιο σωστή επανεκτίμηση της κατάστασης της υγείας του.

Πηγή: ΕΡΤ