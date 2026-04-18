Σε τραγωδία κατέληξε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Κολωνό, καθώς ανασύρθηκαν νεκρά δύο αδέλφια. Πρόκειται για έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών και την αδελφή του. Η επιχείρηση κατάσβεσης στην πολυκατοικία στην οδό Άργους είναι υπό έλεγχο, ενώ μια γυναίκα έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο από νωρίς το πρωί επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν ένοικοι τόσο από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά όσο και από γειτονικά διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα που νοσηλεύεται είναι περίπου 80 ετών και αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα. Αρχικά χωρίς τις αισθήσεις της είχε εντοπιστεί η γυναίκα και λίγο αργότερα ο αδελφός της, ηλικίας περίπου 50 ετών. Και οι δύο διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί.

Πηγή: Πρώτο Θέμα