Σε αιχμηρό τόνο τοποθετήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, εξαπολύοντας καταγγελίες για «μονομερείς» πολιτικές στην Ανατολική Μεσόγειο και αφήνοντας σαφείς αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, επανέφερε τις τουρκικές θέσεις για το Κυπριακό και τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.

Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος – Καταγγελίες για «μαξιμαλιστικές στάσεις»

Ο Τούρκος πρόεδρος κατήγγειλε προσπάθειες αποκλεισμού της Άγκυρας από την περιοχή, απορρίπτοντας παράλληλα επιλογές που, όπως υποστήριξε, εντείνουν την ένταση.

«Θέλουμε να βλέπουμε το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσογείο ως μια λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας. Για τον λόγο αυτό, όπως απορρίπτουμε τις μονομερείς και μαξιμαλιστικές στάσεις που προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, έτσι δεν βρίσκουμε σωστές τις μάταιες προσπάθειες που εναποθέτουν ελπίδες στο κλίμα του πολέμου».

Κυπριακό – Επιμονή στη γραμμή των «δύο κρατών»

Επανέλαβε με έμφαση τη θέση της Άγκυρας περί ύπαρξης δύο κρατών στην Κύπρο, παρουσιάζοντάς την ως δεδομένη πραγματικότητα.

«Η σθεναρή στάση των Τουρκοκυπρίων έχει πλέον αποδείξει σε ολόκληρο τον κόσμο ότι στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη.».

Ελλάδα και Θράκη – Αιχμές για «παραβιάσεις δικαιωμάτων»

Ο Ερντογάν συνέδεσε το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τις τουρκικές αιτιάσεις περί δικαιωμάτων της μειονότητας, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Αθήνα.

«Πιστεύουμε ότι η θετική ατμόσφαιρα που έχουμε διαμορφώσει με τη γειτονική μας Ελλάδα θα συμβάλει όχι μόνο στην επίλυση των διμερών μας ζητημάτων, αλλά και στον τερματισμό των παραβιάσεων των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη.».

Λιβύη και Αφρική – Προβολή τουρκικού ρόλου

Παράλληλα, προέβαλε τον ρόλο της Τουρκίας ως παράγοντα σταθερότητας σε Λιβύη και Αφρική, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη εμπλοκή της Άγκυρας.

«Σε μια άλλη αδελφική χώρα μας, τη Λιβύη, συνεχίζονται οι ενεργές προσπάθειές μας για την εξασφάλιση της γαλήνης και της ασφάλειας. Υποστηρίζουμε ειλικρινά την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των αφρικανικών χωρών».