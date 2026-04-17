Ως κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάζεται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης η φερόμενη αποστολή ελληνικών αρμάτων μάχης στην Κύπρο. Το δημοσίευμα της τουρκικής αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Νεφές εστιάζει στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Ελλάδας, ερμηνεύοντάς την ως εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, η Ελλάδα φέρεται να προχωρά σε αποστολή αρμάτων μάχης τύπου Leopard 1A5 στην Κύπρο, τα οποία θα ενταχθούν στο οπλοστάσιο της Ελληνοκυπριακής Εθνοφρουράς. Το δημοσίευμα παρουσιάζει την κίνηση αυτή ως μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής κινητικότητας της Αθήνας στην περιοχή, η οποία –όπως υποστηρίζεται– λαμβάνει χώρα με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αντικατάσταση ρωσικών αρμάτων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η Κύπρος διαθέτει ήδη ρωσικής κατασκευής άρματα T-80, τα οποία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης λόγω των διεθνών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποστολή των γερμανικής κατασκευής Leopard από την Ελλάδα παρουσιάζεται ως λύση για την επιχειρησιακή αναβάθμιση της Εθνοφρουράς.

Ανανέωση του ελληνικού στόλου

Το τουρκικό μέσο υποστηρίζει επίσης ότι η Αθήνα σχεδιάζει να παραχωρήσει παλαιότερα άρματα στην Κύπρο, στο πλαίσιο ανανέωσης του δικού της αρματικού δυναμικού. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως μήνυμα στρατηγικής εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου, με πιθανές επιπτώσεις στις περιφερειακές ισορροπίες.

Ανησυχία και αντιδράσεις από τουρκικής πλευράς

Το δημοσίευμα καταλήγει επισημαίνοντας ότι η εν λόγω κίνηση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία και στα Κατεχόμενα, εντάσσοντάς την σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανταγωνισμού στην ανατολική Μεσόγειο, όπου η στρατιωτική ενίσχυση κάθε πλευράς παρακολουθείται στενά.