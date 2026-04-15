Η υπόθεση της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας και της αναγνώρισης της ελληνικής ιθαγένειας αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια ένα σύνθετο νομικό και συμβολικό ζήτημα, στο οποίο διασταυρώθηκαν το Σύνταγμα, η ιστορία και η έννοια της ισότητας των πολιτών. Η επιλογή του επιθέτου «Ντε Γκρες» πυροδότησε αντιδράσεις και ενστάσεις, οδηγώντας την υπόθεση μέχρι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας.

Η τελική κρίση του Συμβούλιο της Επικρατείας έρχεται πλέον να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, κλείνοντας οριστικά τη σχετική εκκρεμότητα.

Με την απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι τα δέκα μέλη της οικογένειας του Κωνσταντίνου Β΄ της Ελλάδας έλαβαν νόμιμα τόσο το επώνυμο «Ντε Γκρες» όσο και την ελληνική ιθαγένεια, απορρίπτοντας την αίτηση ακύρωσης που είχε κατατεθεί από τον καθηγητή Νομικής του ΕΚΠΑ, Παναγιώτη Λαζαράτου.

Η υπόθεση είχε φτάσει στο ΣτΕ τον Ιούνιο του 2025, όταν ο προσφεύγων αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διαδικασίας, εστιάζοντας κυρίως στο ίδιο το επίθετο. Υποστήριζε ότι το «Ντε Γκρες» παραπέμπει σε τίτλο ευγενείας, κάτι που, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν μπορεί να αναγνωρίζεται σε Έλληνες πολίτες, καθώς η χώρα έχει καταργήσει οριστικά τη μοναρχία και κάθε σχετικό προνόμιο.

Το δικαστήριο, ωστόσο, υιοθέτησε διαφορετική ερμηνεία. Στην ουσία της απόφασης διαχωρίζεται η έννοια του τίτλου ευγενείας από αυτήν του επωνύμου. Το «Ντε Γκρες» δεν θεωρήθηκε τίτλος που αποδίδει θεσμικά ή κοινωνικά προνόμια, αλλά ένα οικογενειακό όνομα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα, χωρίς να προσκρούει στις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας και δημοκρατικής αρχής.

Με αυτό το σκεπτικό, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για την αναγνώριση της ιθαγένειας, επικυρώνοντας ουσιαστικά τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν περιορίζεται σε μια τυπική νομική κρίση. Αγγίζει ένα βαθύτερο ζήτημα: το πώς η σύγχρονη ελληνική δημοκρατία διαχειρίζεται την ιστορική της κληρονομιά και πώς ορίζει την ισότητα των πολιτών ανεξαρτήτως καταγωγής.

Η υπόθεση του «Ντε Γκρες» υπήρξε κάτι περισσότερο από μια διαφωνία για ένα επίθετο. Ήταν μια δοκιμασία για τα όρια μεταξύ ιστορίας και συνταγματικής τάξης. Με την απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα κλείνει οριστικά σε νομικό επίπεδο.



Πηγή: Το Βήμα