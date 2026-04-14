Τα αρχικά ευρήματα για εκτεταμένη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στο οποίο η έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, επιβεβαιώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Μάλιστα, στα δείγματα που ανέλυσε το Γενικό Χημείο του εντοπίστηκαν επίσης και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, καθώς και άλλες ουσίες, όπως θείο.

Τα δείγματα ελήφθησαν από τον αέρα, το χώμα και από άλλα υλικά όπως αναφέρει το τοπικό μέσο eleftheria, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της διαρροής. Η ποσότητα υγραερίου εντοπίστηκε ακόμη και σε δείγμα χώματος, το οποίο είχε ληφθεί σε απόσταση 100 μέτρων από το εργοστάσιο.

Να σημειωθεί ότι, τα 24 δείγματα που βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» του Γενικού Χημείου ελήφθησαν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026, μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την έκρηξη στο εργοστάσιο.

Εκτεταμένες συγκεντρώσεις προπανίου

Αναλυτικότερα, 3.893 mg/Kg προπανίου ανιχνεύθηκαν σε δείγμα φελιζόλ που συλέγη από την τάφρο του σωλήνα υγραερίου. Στο ίδιο δείγμα εντοπίστηκαν επίσης μεγάλη ποσότητα ισοβουτανίου, 393 mg/Kg, και βουτανίου, 425 mg/Kg.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, στο ίδιο δείγμα ταυτοποιήθηκαν ίχνη πολλών πτητικών ουσιών και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, όπως τολουόλιο, ξυλόλιο, τριμέθυλο-βενζόλιο, αίθυλο-διμέθυλο-βενζόλιο, μέθυλο-πρόπυλο-βενζόλιο και τετραμέθυλο-βενζόλιο, σε διάφορες μορφές.

Ποσότητα υγραερίου εντοπίστηκε και σε δείγμα χώματος που συγκεντρώθηκε από τον έβδομο λάκκο πίσω από το χαντάκι, ανατολικά, σε βάθος ενός μέτρου, στον αύλειο χώρο του εργοστασίου. Υψηλή συγκέντρωση προπανίου, 650 mg/Kg, ανιχνεύθηκε επίσης σε δείγμα στερεού καμένου υλικού από το πάτωμα του υπογείου του εργοστασίου.

Σημάδια διάβρωσης στην υπόγεια σωλήνωση που συνδέει τις δύο υπέργειες δεξαμενές

Την ίδια ώρα, η έκθεση αναφέρει ότι η «εξωτερική επιφάνεια» τμήματος της υπόγειας σωλήνωσης που συνδέει τις δύο υπέργειες δεξαμενές «φέρει σημάδια διάβρωσης». Η διάβρωση αυτή χαρακτηρίζεται επιφανειακή, λόγω της υγρασίας του περιβάλλοντος χώματος και των υδατοδιαλυτών χλωριόντων και θειικών ιόντων.

Η συγκεκριμένη διάβρωση «δεν φαίνεται να διατρέχει το πάχος του σωλήνα ώστε να προκαλέσει διαρροή του ρευστού σε αυτό το τμήμα του αγωγού» και σύμφωνα με την έκθεση κατά την εξέταση τεσσάρων εγκάρσιων τομών δεν προέκυψε τοπική διάβρωση.

Στο μεταξύ, αναφέρει πως «η εσωτερική επιφάνεια του αγωγού έχει χρώμα καφέ, χωρίς να εμφανίζονται οπτικώς σημάδια τοπικής διάβρωσης και κοιλώματα (pits) που μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή του ρευστού».

Τα προϊόντα διάβρωσης που αποξέστηκαν από την εξωτερική επιφάνεια του αγωγού αποτελούνται από ενώσεις του τρισθενούς σιδήρου και διοξείδιο του πυριτίου.

Σύμφωνα με δείγμα αερίου που ελήφθη από τις δύο υπέργειες δεξαμενές. Η πρώτη περιείχε προπάνιο σε ποσοστό 89% κ.β. (σ.σ. κατά βάρος) και η δεύτερη σε ποσοστό 87,7% κ.β. Οι φιάλες των δειγμάτων αερίου που συλλέχθηκαν «αναδίδουν δυσάρεστη οσμή θειούχων οργανικών ενώσεων».

