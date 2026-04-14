Έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση revenge porn, με θύμα την Ιωάννα Τούνη, άσκησε η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Στους δύο άνδρες είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών, αντιστοίχως και η έφεση αφορά το ύψος των ποινών που τους επιβλήθηκαν. Συγκεκριμένα, μετά από αίτηση που είχε καταθέσει προηγουμένως η πλευρά της γνωστής influencer που τελικώς έγινε δεκτή από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η έφεση από την αρμόδια εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με την χαμηλότερη ποινή.

Μετά από την έφεση κατά της απόφασης, όταν η υπόθεση επανεξεταστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα ξεκινήσει από «μηδενική βάση» και πρακτικά δεν ισχύει για τους κατηγορούμενους «η αρχή της μη χειροτέρευσης» της θέσης τους.

Σημειώνεται ότι μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ασκήσει Έφεση ούτως ώστε να κριθούν σε δεύτερο βαθμό.

Πρόκειται για τον τότε σύντροφο της Ιωάννας Τούνη που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο αλλά και το άτομο που κατά το κατηγορητήριο φέρεται να βιντεοσκόπησε το επίμαχο βίντεο. Στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών ενώ στον δεύτερο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, τριών ετών με τριετή αναστολή.

Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση τους να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Σημειώνεται πως και οι δύο καταδικάστηκαν για το κακούργημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, με σκοπό βλάβη. Σύμφωνα με πληροφορίες - καθώς η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών έως και την αγόρευση της εισαγγελέως - οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τόσο ότι βιντεοσκόπησαν όσο και ότι διέδιδαν το επίμαχο υλικό.

