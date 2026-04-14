Μήνυμα στήριξης προς τη λεγόμενη «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» και τον «αγώνα» της για χρήση της ονομασίας της εξέφρασε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη συμπλήρωση 99 ετών από την ίδρυσή της, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χρόνια πολλά για την 99η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης! Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της Ένωσης, η οποία αποτελεί τον πιο ιστορικό φορέα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, για τη χρήση της ονομασίας της, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλει με επιμονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Χ το τουρκικό ΥΠΕΞ.