Μια σημαντική αρχαιολογική και φιλολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως νέα στοιχεία για το έργο του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Εμπεδοκλή, καθώς εντοπίστηκαν 30 έως τώρα άγνωστοι στίχοι του σε παπυρικά αποσπάσματα που φυλάσσονταν στο Κάιρο.

Τα αποσπάσματα, ηλικίας περίπου 2.000 ετών, βρέθηκαν στα αρχεία του French Institute of Oriental Archaeology και φέρουν την ένδειξη «P.Fouad inv. 218». Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αποτελούν μέρος του έργου «Περί Φύσεως» (Physica), το οποίο θεωρείται το βασικό φιλοσοφικό σύγγραμμα του Εμπεδοκλή. Η ανακάλυψη έγινε το 2017, ωστόσο η εις βάθος μελέτη και επιβεβαίωση της προέλευσης των κειμένων ολοκληρώθηκε τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας και στην έκδοση του βιβλίου «L’Empédocle du Caire».

Σύμφωνα με τον παπυρολόγο Nathan Carlig από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης, η ανακάλυψη είναι συγκρίσιμη με την αναγέννηση των αρχαίων κειμένων κατά την Αναγέννηση, καθώς για πρώτη φορά μετά την αρχαιότητα αποκτούμε άμεση πρόσβαση σε αυθεντικό έργο του φιλοσόφου που θεωρούνταν χαμένο. Η ταυτοποίηση των αποσπασμάτων έγινε με τη συμβολή ειδικών, όπως ο Alain Martin και ο Oliver Primavesi, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το ύφος και η δομή συνάδουν με γνωστά κείμενα του Εμπεδοκλή.

Τα νέα αποσπάσματα ρίχνουν φως σε πτυχές της σκέψης του φιλοσόφου που μέχρι σήμερα ήταν γνωστές μόνο μέσα από δευτερογενείς πηγές, όπως τα έργα του Πλάτων, του Αριστοτέλης και του μαθητή του, Θεόφραστου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία των «εκροών» (effluvia) και στην ερμηνεία των αισθήσεων, κυρίως της όρασης.

Παράλληλα, η ανακάλυψη ενισχύει την εικόνα της επιρροής του Εμπεδοκλή σε μεταγενέστερους στοχαστές, όπως ο Δημόκριτος, αλλά και σε λογοτέχνες όπως ο Αριστοφάνης και ο Λουκρήτιος. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα κείμενα αυτά αποκαλύπτουν μια ολιστική κοσμοθεωρία, όπου ο κόσμος αποτελείται από τα τέσσερα βασικά στοιχεία,, φωτιά, αέρα, γη και νερό, τα οποία ενώνονται μέσω της αγάπης και διαχωρίζονται μέσω του μίσους.

Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορία της φιλοσοφίας, καθώς εμπλουτίζει ουσιαστικά την κατανόηση ενός από τους πιο επιδραστικούς προσωκρατικούς στοχαστές και ανοίγει νέους δρόμους για την έρευνα γύρω από την αρχαία ελληνική σκέψη.