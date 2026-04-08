Νέα εστία έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κατηγορεί την Ελλάδα για «παραβίαση δικαιωμάτων» της «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη, με αιχμή το ζήτημα των Μουφτήδων.

Στην ανακοίνωση, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα «αγνοεί συστηματικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες» της μειονότητας, όπως αυτά, κατά τον ισχυρισμό της, κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, επισημαίνοντας ότι δεν αναγνωρίζονται οι «εκλεγμένοι Μουφτήδες». Ειδική αναφορά γίνεται στη διαδικασία διορισμού Μουφτή στο Διδυμότειχο, την οποία χαρακτηρίζει ως «προσχηματική εκλογική διαδικασία», χωρίς συμμετοχή των εκπροσώπων της μειονότητας, ενώ εκφράζει ανησυχία ότι παρόμοιες πρακτικές επιχειρούνται και σε Ροδόπη και Ξάνθη.

Η τουρκική πλευρά κάνει λόγο για «καταπιεστικές πρακτικές» εις βάρος των «ομογενών», καλώντας τις ελληνικές αρχές να αλλάξουν στάση, προειδοποιώντας ότι η εξέλιξη αυτή επηρεάζει αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Παράλληλα, τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, επικαλούμενη τις «συμβατικές της υποχρεώσεις».

Το θέμα των Μουφτήδων στη Θράκη αποτελεί διαχρονικό σημείο τριβής μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με την Ελλάδα να υποστηρίζει ότι οι Μουφτήδες έχουν και δικαστικές αρμοδιότητες, γεγονός που, όπως επισημαίνει, καθιστά αναγκαίο τον διορισμό τους από το κράτος, ενώ η Τουρκία επιμένει στη θέση περί εκλογής τους από τη μειονότητα.



