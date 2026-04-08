Την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αργότερα, στη 13:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

