Στη Μόσχα για το ετήσιο συνέδριο των BRICS+ βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης, όπου χόρεψε το νέο viral techno τραγούδι που επαναλαμβάνει το όνομά του.
Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί με νέους το «Yanis Varoufakis», που έχει κατακλύσει τα κλαμπ της Ρωσίας.
Yanis Varoufakis is at a conference in Moscow dancing to a sonf in which the only words are “Yanis Varoufakis.”— Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2026
This is the man who has been lecturing Western leader for years, accusing them of having an immoral foreign policy. pic.twitter.com/cuENO3Z6jq
Πρόκειται για ένα κομμάτι που δημιούργησε Ρώσος DJ χρησιμοποιώντας το όνομα του πρώην υπουργού Οικονομικών καθώς ταιριάζει με το beat. Οι νέοι στη Ρωσία πιθανότατα δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης αλλά τους αρέσει ο ρυθμός του ονόματός του.
Και ο ίδιος φαίνεται να απόλαυσε στη σκηνή το νέο ρωσικό χιτ, με το χορευτικό του βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
A viral track repeating just two words,“Yanis Varoufakis,” is spreading across Russia's clubland.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 20, 2026
Created by a Moscow DJ, the tune has taken off among zoomers, with critics linking its appeal to a revival of 90s/early 2000s techno. The irony is that most listeners likely have… pic.twitter.com/aTOwiqK590