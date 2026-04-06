Το Ισραήλ και η Ελλάδα υπέγραψαν τη Δευτέρα αμυντική συμφωνία ύψους 650 εκατ. ευρώ για την προμήθεια συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS στον ελληνικό στρατό, σε μία από τις μεγαλύτερες ισραηλινές εξαγωγικές συμφωνίες στον αμυντικό τομέα που ανακοινώθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας.

Η συμφωνία, αποτιμάται σε περίπου 2,3 δισ. σέκελ. Κύριος ανάδοχος θα είναι η Elbit Systems, η οποία θα προμηθεύσει εκτοξευτές PULS και ευρύ πακέτο πυρομαχικών, περιλαμβανομένων κατευθυνόμενων ρουκετών διαφορετικού βεληνεκούς.

Το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η συμφωνία θα υλοποιηθεί σε ορίζοντα τεσσάρων ετών και θα ακολουθηθεί από δεκαετή περίοδο υποστήριξης και συντήρησης. Προβλέπεται επίσης βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με μέρος των συστημάτων να παράγεται από ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι η συμφωνία αντανακλά την εμβάθυνση των αμυντικών δεσμών Ισραήλ-Ελλάδας και καταδεικνύει ότι η διεθνής ζήτηση για ισραηλινά οπλικά συστήματα παραμένει ισχυρή ακόμη και ενώ το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ, είπε ότι η υπογραφή μιας τόσο μεγάλης εξαγωγικής συμφωνίας εν μέσω πολέμου με το Ιράν αναδεικνύει την τεχνολογική ισχύ του Ισραήλ και την ικανότητά του να στηρίζει στενούς συμμάχους, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγή για τις δικές του ένοπλες δυνάμεις.

Το σύστημα PULS είναι πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για εκτόξευση πυραύλων και ρουκετών ακριβείας σε διαφορετικές αποστάσεις. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η προμήθειά του θα προσφέρει στην Ελλάδα επιχειρησιακά δοκιμασμένη δυνατότητα πλήγματος ακριβείας.

