Στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα Μεγάλη Δευτέρα (6/4) η διαδικασία για τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Από νωρίς το πρωί, η αστυνομία πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους σε όσους εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο της Γεωπονικής Σχολής Λάρισας προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η απόφαση του Πλημμελειοδικείου Λάρισας να κάνει δεκτή τη δήλωση αποχής της προέδρου στη δίκη για τα «χαμένα βίντεο». Δικηγόρος οικογένειας θύματος ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο, ζητώντας να κριθεί εάν η αποχή και η αποδοχή της ήταν νόμιμες.

Στο χώρο βρίσκονται συγγενείς θυμάτων που δεν είχαν νομιμοποιηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, όπως η οικογένεια του Νίκου Βλάχου, ο παππούς του Τάσου Κουτσόπουλου, η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασσάρα, η οικογένεια του Άγγελου Καρύδη, καθώς και ο πατέρας του Γεράσιμου, του νεαρού που εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του τρία χρόνια μετά το δυστύχημα.

Σήμερα νομιμοποιήθηκαν οι δικηγόροι του Γεράσιμου, οι οποίοι περιέγραψαν την κατάσταση του νεαρού με λόγια που συγκλόνισαν: «Δεν είναι ούτε στη γη ούτε στον ουρανό». Τόνισαν ότι η υπόθεση των Τεμπών «έχει συνέχεια», καθώς οι συνέπειες για τους επιζώντες παραμένουν βαριές και διαρκείς.

Παράλληλα, οι γονείς της Εριέττας Σκάλκου δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Η νεαρή κοπέλα είχε εξαϋλωθεί στο δυστύχημα, χωρίς να βρεθεί κανένα ίχνος της σορού της.





Νέο οπτικοακουστικό υλικό



Συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας αναφέρθηκαν σε νέο υλικό – βίντεο, φωτογραφίες και λήψεις drone – που, όπως υποστηρίζουν, αποδεικνύουν αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση. Γίνεται λόγος για «μπάζωμα» του χώρου, με τους συγγενείς να επιμένουν ότι υπήρξε σοβαρή αλλοίωση κρίσιμων στοιχείων.

Άλλοι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι η δικογραφία είναι «υπερπλήρης» και επαρκής για να αποδοθούν ευθύνες, κάνοντας λόγο για «την ελληνική διαφθορά της διοίκησης».





Αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος συγγενών θυμάτων, έχει υποβάλει αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Το δικαστήριο θα αποφανθεί επί του αιτήματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των συνηγόρων.

Παράλληλα, η ίδια καταγγέλλει οργανωμένες ενέργειες που – όπως υποστηρίζει- εμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων της, τονίζοντας ότι ο συνήγορος υπεράσπισης είναι «πρόσωπο προστατευόμενο» και δεν μπορεί να απειλείται ή να τρομοκρατείται.

Σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις των δημοσιογράφων Ντίνας Τσουκαλά και Ελπίδας Κουτσογιάννη, η διαδικασία εξελίσσεται σε ήρεμο κλίμα, χωρίς εντάσεις.

Η σημερινή συνεδρίαση αφορά κυρίως τη συνέχιση των νομιμοποιήσεων, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση των εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων και η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο τέλος της διαδικασίας.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του κτιρίου, ενώ η πρόσβαση γίνεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν ταυτοποίηση στοιχείων, έλεγχο προσωπικών αντικειμένων και χρήση ειδικών συσκευών ανίχνευσης. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της δίκης και η αποφυγή οποιουδήποτε επεισοδίου, δεδομένης της μεγάλης προσέλευσης συγγενών των θυμάτων αλλά και πολιτών.





Ο Λουκάς Αποστολίδης, Δικηγόρος συγγενών θυμάτων δήλωσε ότι «το έγκλημα των Τεμπών είναι διαρκείας ζωντανή απόδειξη ο Γεράσιμος δεν είναι ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Η δικαιοσύνη έχει διπλό ρόλο να τιμωρηθούν οι ένοχοι»

Στο εσωτερικό της αίθουσας, η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις και παρουσιάσεις στοιχείων που θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η δίκη αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς εξετάζονται πολλοί μάρτυρες και τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με το δυστύχημα.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, Δικηγόρος, πατέρας θύματος, τόνισε ότι υπάρχει όντως σημαντικό υλικό για μπάζωμα.

Ο πατέρας θύματος, Χρήστος Βλάχος, υποστήριξε πως «δεν έχει διαγραφεί τίποτα, η δικογραφία είναι υπερπλήρης για να δικάσουμε αυτό που λέμε την ελληνική διαφθορά της διοίκησης, όλα είναι αφηγήματα»



Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης: Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές 2027

Πηγή: ertnews.gr