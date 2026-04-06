Το τελευταίο διάστημα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ακούγεται όλο και πιο συχνά η φράση «ελληνοτουρκικός πόλεμος». Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, χαρακτηριστικό είναι πως στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk αναλυτές δήλωσαν χαρακτηριστικά πως αν οι Έλληνες θέλουν πόλεμο, τότε η Τουρκία είναι έτοιμη, όπως ακριβώς συνέβη και σε Κύπρο και Ίμια.

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δημοσιογράφος Γκιουνγκιόρ Γαβούζαρσλαν:





«Αυτοί είναι οι δολοφόνοι των μωρών. Εμείς στην Κύπρο στον Πενταδάχτυλο το 1974 γράψαμε "ζήτω" που είναι Τούρκος. Αυτοί επιθυμούν πόλεμο Ισραήλ-Τουρκίας. Εμείς ως Τούρκοι ξέρουμε το πότε θα πολεμήσουμε. Όπως πολεμήσαμε τον Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο. Εμείς στα Ίμια πήγαμε για πικ νικ. Οι δικοί μας άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων δεν είχαν τι να κάνουν, πήγαν στα Ίμια και υπέστειλαν εκείνη τη σημαία και ύψωσαν την τουρκική. Αν επιθυμούν πόλεμο, τους υπενθυμίζουμε πως είμαστε εδώ, ας θυμηθούν τον Κεμάλ Ατατούρκ. Κάποιοι κάνουν τους υποστηρικτές των Σιωνιστών λες και είναι μισθωτοί υπάλληλοί τους».



Πηγή: skai.gr