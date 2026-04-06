Νέα επιτυχής αναχαίτιση σημειώθηκε από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς drone που εντοπίστηκε καταρρίφθηκε εγκαίρως, σύμφωνα με πληροφορίες.

To περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4).



Πιο συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (μη επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, σύμφωνα με την ανακοίνωση.



Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.





Η διπλωματία των Patriot

Παρούσα με ιδιαίτερα αναβαθμισμένη θέση εκτιμάται ότι θα είναι η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή μετά το πέρας του πολέμου στο Ιράν, καθώς η αποτρεπτική ικανότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τα άμεσα αντανακλαστικά ανάπτυξής τους στην Κύπρο έχουν μεταβάλει άρδην τη θέση της χώρας στα μάτια του αραβικού κόσμου.

Μετά από σειρά επισκέψεων του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, στο Πεντάγωνο έχει εμπεδωθεί ακόμη περισσότερο η θετική εικόνα που εξέπεμψε από την πρώτη στιγμή της κρίσης η Αθήνα, η οποία έβαλε γερά θεμέλια για μια νέα σχέση με τις δεσπόζουσες δυνάμεις του Περσικού Κόλπου στο εγγύς μέλλον, με ανοιχτό και το ενδεχόμενο ποικίλης μορφής ανταποδοτικών οφελών.



