Η influencer και επιχειρηματίας Ιωάννα Τούνη συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου, καθώς δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία ενός εκ των καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn που την αφορά.

Ο άνδρας υπέβαλε μήνυση εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στα μπουζούκια για να γιορτάσει τη νίκη της στη δίκη για το revenge porn, ωστόσο εκεί αντίκρισε τον έναν από τους δύο δράστες. Αμέσως ζήτησε να τον διώξουν από το μαγαζί, όμως αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η ίδια.

Όπως εξήγησε η Influencer σε story που ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, ενώ εκείνη βρισκόταν με την παρέα της, είδε τον άντρα που καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης να διασκεδάζει μπροστά της και επειδή θεώρησε πως δεν χωρούσαν και οι δύο εκεί, μίλησε με τους υπεύθυνους του μαγαζιού και ζήτησε να τον κάνουν να φύγει. Παρόλα αυτά, το αίτημά της δεν έγινε δεκτό και τελικά έφυγε εκείνη. Η Ιωάννα Τούνη, ωστόσο, θυμωμένη για το γεγονός αυτό, έβγαλε βίντεο τον δράστη και τον ανέβασε στο προφίλ της με το όνομά του.

Αρχικά έγραψε: «Σήμερα βγήκα για ποτό μαζί με την παρέα μου να γιορτάσουμε και στη διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το revenge porn video… Ναι! Αυτός που καταδικάστηκε με 3 χρόνια «φυλάκισης». Φυσικά το μαγαζί δεν μας χωρούσε και τους δύο! Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους στο μαγαζί να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ… Οπότε μόλις αποχώρησα εγώ και η παρέα μου…».

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε βίντεο από το νυχτερινό κέντρο, δείχνοντας το πρόσωπο του δράστη και αποκαλύπτοντας τα προσωπικά του στοιχεία, γράφοντας στην ανάρτησή της το όνομά του.

Το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου, ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σχολίασε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» το γεγονός αυτό, τονίζοντας πως προσπάθησε να αποτρέψει την Influencer από τη δημοσίευση του παραπάνω βίντεο.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε συγκεκριμένα: «Πρέπει να υπάρχει άδεια της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής να γνωστοποιηθούν τα όνοματά τους και τα πρόσωπά τους. Με ρώτησε η κυρία Τούνη πριν ανεβάσει το βίντεο, η δική μου νομική συμβουλή ήταν στην παρούσα φάση, εφόσον δεν το επιτρέπει η εισαγγελική εντολή, ούτε το προβλέπει ο νόμος, να μη το κάνει. Δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα. Προσπαθώ να βρω μια διάταξη για να μπορέσει η κυρία Τούνη να πει τα ονόματά τους. Προς το παρόν δε μπορώ να το κάνω. Δεν πρέπει να είμαστε σαν αυτούς που παραβίασαν τον νόμο. Το δικαστήριο δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματά τους. Είμαστε ακόμα σε πρωτόδικη απόφαση. Αυτό που θέλει η κυρία Τούνη είναι έστω και μια μέρα να στερηθούν την ελευθερία τους, να πει τα ονόματά τους. Δε θέλει ούτε ένα ευρώ».

Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη ανακοινώθηκε την 1η Απριλίου. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τον τότε σύντροφο της Ιωάννας Τούνη που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο αλλά και το άτομο που κατά το κατηγορητήριο φέρεται να βιντεοσκόπησε το επίμαχο βίντεο. Στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών ενώ στον δεύτερο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, τριών ετών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση τους να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, για τον πρώτο κατηγορούμενο, ενώ και οι δύο καταδικάστηκαν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με σκοπό βλάβη.

Πηγή: Πρώτο Θέμα