Ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ως Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Μακάριος Λαζαρίδης, ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.