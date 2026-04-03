Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε την εξής ανακοίνωση για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:

«Κυρίες και κύριοι καλό μεσημέρι. Μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, ανακοινώνονται οι κάτωθι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

- Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

- Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

- Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

- Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

3) Υπουργείο Υγείας.

Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της Ψυχικής Υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο υπουργείο.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Απριλίου, στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ