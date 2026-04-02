Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν την Τετάρτη (1/4) στον Ιερό Ναό Αγίων Πατέρων στον Άνω Χάλικα της Μυτιλήνης μετά από πτώση δέντρου εξαιτίας της κακοκαιρίας της κακοκαιρίας «Erminio».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του stonisi.gr, ένα μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε πάνω στο κτίριο του ναού με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τμήματα της οροφής και να πέσουν πέτρες και σοβάδες στο εσωτερικό του, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.





Οι εικόνες από το εσωτερικό του ναού είναι αποκαλυπτικές. Έχουν σχηματιστεί σωροί από μπάζα και πέτρες παντού, ακόμη και μπροστά από την Αγία Τράπεζα.

Επίσης, ένα κομμάτι της στέγης έχει ξεκολλήσει, αφήνοντας ακάλυπτο το εσωτερικό της κατασκευής, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται φθορά επεκτείνεται σε τοίχους και διακοσμητικά στοιχεία.







Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες εκκλησιαστικά έπιπλα και αντικείμενα έχουν καλυφθεί από σκόνη και θραύσματα, ενώ σε ορισμένα σημεία οι ζημιές αγγίζουν και το τέμπλο και τους χώρους φύλαξης ιερών σκευών.



Έξω από το ναό φαίνεται το μεγάλο δέντρο. το οποίο κατέληξε πάνω στο κτίριο.



