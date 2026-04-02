Η κακοκαιρία Erminio πέρασε πάνω από την Αττική αφήνοντας πίσω της εικόνες καταστροφής.

Στη Ραφήνα και τη Νέα Μάκρη, η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, με θλιβερή καταγραφή ενός νεκρού.

Στην Ηλιούπολη, οι πτώσεις δέντρων κατέκλυσαν δρόμους και πεζοδρόμια, αποκόπτοντας πρόσβαση σε γειτονιές και θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και οχήματα. Ο Διόνυσος βρέθηκε αντιμέτωπος με πλημμυρικά φαινόμενα και καταπτώσεις, ενώ στον Ταύρο, στην Πειραιώς, δέντρο έπεσε στο δρόμο από την ένταση των ανέμων.

Οι φωτογραφίες καταγράφουν τα σημάδια της κακοκαιρίας, την αταξία στους δρόμους, τα κατεστραμμένα δέντρα, τα πλημμυρισμένα σημεία, αλλά και την προσπάθεια των συνεργείων να επαναφέρουν τη ζωή στην κανονικότητα.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες περιστατικά πλημμυρών, πτώσεων δέντρων και μετακινήσεων οχημάτων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δέχθηκαν περίπου 400 κλήσεις μόνο στην Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.