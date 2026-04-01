Ένα αποπνικτικό σκηνικό έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, καθώς η κακοκαιρία «Erminio» συνοδεύεται από έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Συγκεκριμένα, στη Νάξο, στη Σαντορίνη, στην Τήνο και στη Σύρο η ορατότητα να περιορίζεται σημαντικά με τον ουρανό να έχει πάρει ένα χαρακτηριστικό πορτοκαλί – κόκκινο χρώμα σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες, λόγω της επιβαρυμένης ποιότητας του αέρα.



