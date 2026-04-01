Ενοχή των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για την υπόθεση του revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη που εκδικάζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία διεξαγόταν κεκλεισμένων των θυρών, διεκόπη την περασμένη Παρασκευή 27 Μαρτίου και συνεχίστηκε σήμερα με την εισαγγελέα προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της Ιωάννας Τούνη που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο αλλά και το άτομο που κατά το κατηγορητήριο φέρεται να βιντεοσκόπησε.

Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε εν αγνοία του θύματος το 2017, διακινήθηκε σε τρίτα πρόσωπα και κατέληξε να αναρτηθεί σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Σήμερα, μετά από αρκετές αναβολές και διακοπές, πέφτει η αυλαία με την απόφαση του δικαστηρίου.

Νωρίτερα, κατά την άφιξή της σήμερα στο δικαστήριο, η Ιωάννα Τούνη μίλησε στους δημοσιογράφους που την περίμεναν λέγοντας αρχικά: «Δικαίωση περιμένω και τίποτα άλλο. Δεν το πιστεύω ότι μετά από 9 χρόνια έχουμε φτάσει εδώ. Χαρούμενη νιώθω για αρχή γιατί έχω έρθει εδώ με την αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη, δεν ξέρω αν κατάφερα να κοιμηθώ σήμερα. Είναι και κάπως οξύμωρο ότι σήμερα είναι Πρωταπριλιά, αλλά εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν άλλα ψέματα και ότι μόνο η αλήθεια θα ακουστεί».

Σε ερώτηση για το αν είναι η σημερινή δίκη δυσκολότερη ή η προηγούμενη στην οποία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο, η ίδια απάντησε πως «δεν θα ήθελα να βάλω σε μια σκάλα σύγκρισης. Ολη η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρα από μόνη της. Ωστόσο η διαδικασία φτάνει στο τέλος και είμαι χαρούμενη που κατάφερα και βρέθηκα εδώ. Προσπαθώ μέσα στην αίθουσα να είμαι σοβαρή και αμίλητη και να δίνω τον σεβασμό που απαιτείται. Νιώθω σα να παγώνει ο χρόνος κάθε φορά που είμαι εκεί μέσα. Φυσικά στο σπίτι όταν ηρεμώ μου βγαίνουν τα συναισθήματα, είναι ανθρώπινο».

