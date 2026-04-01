Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Η προηγούμενη, πρώτη συνεδρίαση, σημαδεύτηκε από τα παράπονα δικηγόρων και συγγενών θυμάτων αναφορικά με την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας). Με την έναρξη της συνεδρίασης δικηγόροι και συγγενείς διαμαρτυρήθηκαν στην πρόεδρο της έδρας για το γεγονός πως δεν υπήρχαν αρκετές θέσεις με την αίθουσα να γεμίζει αρκετή ώρα πριν την έναρξη της δίκης.

Το δικαστήριο τελικά διέκοψε νωρίς το μεσημέρι καθώς η πρόεδρος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων λόγω της έντασης στο ακροατήριο.

Μετά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν και από την Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν εργασίες στην αίθουσα προκειμένου να ελευθερωθεί χώρος και να προστεθούν περισσότερες θέσεις. Συνολικά στο Συνεδριακό Κέντρο υπάρχουν τρεις χώροι ακροατηρίου. Στην κύρια αίθουσα, που είναι και η μεγαλύτερη, βρίσκονται τα έδρανα των δικηγόρων, οι θέσεις των κατηγορουμένων και η έδρα ενώ υπάρχουν επιπλέον καθίσματα για δικηγόρους πίσω από τις θέσεις των κατηγορουμένων. Η δεύτερη αίθουσα (φουαγέ) βρίσκεται ακριβώς έξω από την κύρια δικαστική αίθουσα με θέσεις και οθόνη για την παρακολούθηση της δίκης ενώ η τρίτη βρίσκεται στο ισόγειο στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου όπου και εκεί υπάρχουν οθόνες.

Κατόπιν εργασιών που έγιναν η κύρια αίθουσα ενοποιήθηκε με το φουαγιέ και προστέθηκαν περισσότερες θέσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν περισσότεροι δικηγόροι και συγγενείς θυμάτων. Χθες δημοσιεύτηκε και η διάταξη της προέδρου της έδρας όπου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ποιοι και πόσοι θα μπαίνουν κάθε φορά στην κύρια δικαστική αίθουσα. Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των δικηγόρων, θα εισέλθουν οι πρώτοι εκατό υποστηρίζοντες την κατηγορία, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο προκειμένου να νομιμοποιηθούν και στη συνέχεια θα εισέρχονται οι επόμενοι διάδικοι για την νομιμοποίηση τους.

Σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ στην κύρια αίθουσα θα επιτραπεί η είσοδος σε 21 δημοσιογράφους διαπιστευμένους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο δικαστικό ρεπορτάζ ενώ για τους μη διαπιστευμένους η είσοδος θα γίνεται αποκλειστικά από την προορισμένη για τους διαδίκους είσοδο, και μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των εκατό πρώτων υποστηριζόντων την κατηγορία, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού είκοσι πέντε (25), μόνο με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και θα οδηγούνται στην κάτω αίθουσα, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία νομιμοποίησης των διαδίκων.

Θυμίζουμε πως τα βασικά αδικήματα για τα οποία παραπέμφθηκαν οι 36 κατηγορούμενοι, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, της Hellenic Train και του υπουργείου Μεταφορών είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Διαβάστε επίσης: Τέμπη: Διακόπηκε για 1η Απριλίου η δίκη μετά από τις έντονες αντιδράσεις