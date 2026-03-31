Στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, η κηδεία της αείμνηστης Μαρινέλλας, με πλήθος εκπροσώπων από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο να δίνουν το «παρών» για να τιμήσουν τη σπουδαία τραγουδίστρια.

Παρά την επιθυμία της ίδιας να μην εκφωνηθούν επικήδειοι λόγοι, η Χάρις Αλεξίου πήρε τον λόγο, εμφανώς συγκινημένη, λέγοντας, «Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου να μιλήσω για τις χάρες σου…»

Με σπασμένη φωνή και χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αποχαιρέτησε τη μεγάλη ερμηνεύτρια, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Συγκεκριμένα, η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε στην Μαρινέλλα λέγοντας:

Γλύκα του φθινοπώρου…

Στη σκιά της Ακρόπολη, στη σκιά του Παρθενώνας, εκεί διάλεξες να τραγουδήσεις ακαπέλα το τελευταίο σου «αντίο». Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες, παρόλο που η καρδιά σου ακόμα χτυπούσε. Ο κόσμος δεν σου επέτρεπε να φύγεις έτσι τον είχες μάθει.

Όλη η Ελλάδα μιλά για σένα. Τραγουδιστές είναι εδώ για να σε τιμήσουν, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, συνάδελφοί σου, όλοι είναι εδώ. Μιλά για σένα όλος ο ελληνισμός, που κι αυτόν τον κατέκτησες.

Κυρία με λόγια αληθινά, σε αποκαλούν εμβληματική τραγουδίστρια. Πολλοί σε λένε «μάνα». Αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό, μιλούν για το χιούμορ σου, για το φως σου που όλοι λάβαμε.

Μαρινέλλα μου, καπετάνισσα…

Σήμερα κάνω κάτι που ποτέ δεν είχα φανταστεί πως θα κάνω. Στην πρώτη μου ακρόαση πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα κλήθηκα από το παιδί σου να μιλήσω για σένα, για τις χαρές σου, εδώ, μπροστά σου.

Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου, ήσουν δώρο ανεκτίμητο. Μας πλούτισες με πολύτιμες αναμνήσεις, κυρά μου. Θυμάμαι το αφιέρωμά μας στη Βίκυ Μοσχολιού. Σε θυμάμαι και στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων, εκεί, κορυφαία και ταυτόχρονα ταπεινή.

Έτσι θέλουμε όλοι να σε θυμόμαστε: να γελάς, με αυτή την κρυστάλλινη φωνή, και να είσαι η βασίλισσά μας. Γιατί σου άρεσε πολύ να γελάς και να αγαπάς. Να αγαπάς βαθιά.

