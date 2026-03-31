Τη μόνιμη στάθμευση των δυνάμεων που απέστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο ζήτησε ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μάζη ενώ επανέλαβε τις αιχμές κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Μάζης είναι από τις προσωπικότητες μεταξύ των 91 που είχαν υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι την πρόσκληση προς του Σαμαρά και Καραμανλή.

Ο Αντώνης Σαμαράς στην σύντομη τοποθέτησή του σημείωσε την συναντίληψη του με τον καθηγητή: «στεκόμαστε απέναντι στον ευτελισμό της πολιτικής και της κυριαρχίας της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Και έχουμε, πιστεύω, μια κοινή προσδοκία για μια πραγματική αναγέννηση της πατρίδας μας, που τόσο την έχει ανάγκη η χώρα».

Καταλόγισε ξανά έλλειψη διορατικότητας στην πολιτική ηγεσία της χώρας και επικέντρωσε στην αξιοποίηση της συγκυρίας για την ενίσχυση των ελληνικών θέσεων στην Κύπρο.

Είπε ο Αντώνης Σαμαράς: «Ακούω ότι οι ελληνικές δυνάμεις, οι φρεγάτες και τα F-16, θα μείνουν μόνο για “όσο χρειαστεί” στην Κύπρο. Έχω προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις. Τι σημαίνει λοιπόν “όσο χρειαστεί”; Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή; Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας; Με άλλα λόγια, θεωρούμε ως έθνος ότι η …απειλή του Ιράν είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο και τον Ελληνισμό, από αυτήν της Τουρκίας; Εάν συμβεί αυτό, τότε, να με συγχωρείτε, θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό».

Εκτίμησε ότι στην περίπτωση που αυτό συμβεί τότε παραδίνεται στην πράξη ο έλεγχος της περιοχής και πάλι στην Τουρκία και στο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, και παράλληλα εκπέμπουμε το μήνυμα πως η Κύπρος, όντως κείται μακράν…

Συμπυκνώνοντας υποστήριξε ότι «Η προστασία της Κύπρου δεν μπορεί να τερματιστεί λόγω Ιράν. Πρέπει να τερματιστεί όταν θα αποχωρήσουν τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής! Γιατί αυτή είναι η πραγματική, υπαρκτή, εθνική απειλή!». Υπενθύμισε ότι «έχω προτείνει την αξιοποίηση της συγκυρίας, με στόχο τη σταθερή συστάθμευση των ελληνικών και άλλων συμμαχικών δυνάμεων στην Κύπρο. Μια ευρεία δηλαδή πολιτική συμμαχία, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής, που πρέπει να σχηματιστεί άμεσα και να παραμείνει στην Κύπρο, το σύνορο της Ευρώπης». Όλοι λοιπόν οι συσχετισμοί μας ευνοούν. Αυτό σημαίνει αποτροπή.

Αυτό σημαίνει πολιτική. Αυτό σημαίνει ισχυρό και υπερήφανο έθνος, που το υπολογίζουν οι γύρω του, φίλοι και… λιγότεροι φίλοι!». Έκλεισε με μία ακόμη προειδοποίηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Θέλω να ελπίζω ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική και το εθνικό συμφέρον. Και μένω εδώ σήμερα».





Ο Αντώνης Σαμαράς έθεσε και το θέμα της προστασίας των Ελλήνων Χριστιανών Ορθοδόξων της Αντιόχειας στη Συρία λέγοντας ότι «το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η χώρα μας -αντί της απαράδεκτης «κομιλφό» ανακοίνωσης του ΥΠΕΞ- είναι να προωθήσει άμεσα στην ΕΕ το ζήτημα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών εκεί και να απαιτηθεί η εγκατάσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου σε κάθε Χριστιανική περιοχή. Γιατί, επιτέλους, αυτό το κράτος οφείλει να ανταποκριθεί ευρύτερα στη στήριξη του έθνους!».



Πηγή: Ναυτεμπορική