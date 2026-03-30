Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Βασίλη Γκούμα ν' αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών.

Αγωνίστηκε από το 1961 έως το 1988 και υπήρξε ένας από τους καλύτερους παίκτες της εποχής του, πραγματοποιώντας τις καλύτερές του εμφανίσεις με την ΑΕΚ και τον Πανελλήνιο, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας το 1981 με τον «δικέφαλο».

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1946, ενώ φόρεσε επί σειρά ετών και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Μάλιστα, αγωνίστηκε και σε ομάδα τόσο της Νοτίου Αφρικής, όσο και της Μοζαμβίκης.

