Χθες το απόγευμα, 28 Μαρτίου, γύρω στις 19:00, η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή. Η φωνή της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα ανεκτίμητα τραγούδια της, που έχουν συνοδεύσει γενιές Ελλήνων σε χαρές και λύπες.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στη Μητρόπολη Αθηνών στις 14:00, ενώ η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, οι οικείοι της ζητούν δωρεές στον Σύλλογο «Φλόγα», που υποστηρίζει παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, τιμώντας έτσι τη μνήμη της.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παρακαλείται, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Πηγή: Πρώτο Θέμα