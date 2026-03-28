Αντιδράσεις στην Τουρκία προκάλεσαν συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα, με «διπλωματικές πηγές» του τουρκικού ΥΠΕΞ, τις οποίες επικαλείται μερίδα του τουρκικού τύπου, να κάνουν λόγο για «αυθάδη» συμπεριφορά και να αναφέρουν ότι ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις ελληνικές αρχές.

Τουρκικά ΜΜΕ μιλούν για «πρόκληση» στην Αθήνα

Τα συνθήματα που φέρονται να ακούστηκαν κατά την παρέλαση στην Αθήνα παρουσιάζονται σήμερα από μερίδα του τουρκικού τύπου ως πρόκληση σε βάρος της Τουρκίας, εν μέσω αναφορών περί «ομαλοποίησης» των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Με τίτλο «Μια βρώμικη πρόκληση από τον ελληνικό στρατό: Αυθάδεια το “Η Κύπρος είναι ελληνική”!» δημοσιεύτηκε ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Σοζτζού, όπου υποστηρίζεται ότι Έλληνες στρατιώτες που συμμετείχαν στην παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας φώναζαν συνθήματα κατά της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων «Η Κύπρος είναι ελληνική».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, «σκανδαλώδεις σκηνές» σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2026, ενώ γίνεται λόγος για συνθήματα που «ξεπέρασαν τα όρια», με στόχο την Τουρκία και τα Κατεχόμενα.

Παρέμβαση τουρκικού ΥΠΕΞ – Ζητήθηκαν εξηγήσεις

Η ίδια εφημερίδα μιλά για αντίδραση «τουρκικών διπλωματικών πηγών», οι οποίες φέρεται να χαρακτήρισαν τα συνθήματα «απαράδεκτα» και έθεσαν ζήτημα προς την ελληνική πλευρά.

«Αυτή η συμπεριφορά, που αποσκοπεί στην υπονόμευση των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας, είναι απαράδεκτη».

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών φέρεται να ζήτησε εξηγήσεις από την Αθήνα, περιγράφοντας το περιστατικό ως πλήγμα στις διμερείς σχέσεις.

Πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ ανέφεραν, σύμφωνα με τη Σοζτζού, ότι τα συνθήματα ήταν «αυθάδη».

Αντίδραση από το ψευδοκράτος

Το δημοσίευμα καταγράφει και την έντονη αντίδραση από την τουρκοκυπριακή πλευρά, με σκληρή ρητορική απέναντι στις αναφορές περί ελληνικότητας της Κύπρου.

Ο Ζιγιά Οζτουρκλέρ, λεγόμενος «πρόεδρος της βουλής» του ψευδοκράτους, δήλωσε: «Η Κύπρος δεν ήταν ποτέ ελληνική και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να γίνει! Μπορούν μόνο να εξαπατούν τους εαυτούς τους με τέτοια ξεπερασμένα όνειρα. Η παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για μας ενάντια σε τέτοιες αυθάδειες».

Έναρξη ΕΔΕ από Ελλάδα

Από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η αντίδραση περιορίστηκε στην έναρξη ΕΔΕ του περιστατικού.

Το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει διοικητική έρευνα για τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης, χωρίς περαιτέρω σχόλια επί των τουρκικών αιτιάσεων.