Είκοσι δύο μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη από τη Βόρεια Αφρική έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά της Ελλάδας, ύστερα από έξι ημέρες στη θάλασσα μέσα σε φουσκωτή λέμβο, ανέφεραν το Σάββατο διασωθέντες στο ελληνικό Λιμενικό.

Το Λιμενικό ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι 26 άτομα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και ένας ανήλικος, διασώθηκαν από σκάφος ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής ανοικτά της Κρήτη.

Αργότερα, το Λιμενικό ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι 21 υπήκοοι Μπαγκλαντές, τέσσερις από το Νότιο Σουδάν και ένας πολίτης του Τσαντ επέζησαν της δοκιμασίας.

Οι διασωθέντες δήλωσαν ότι οι σοροί όσων πέθαναν πετάχτηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Δύο από τους επιζώντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, το Λιμενικό ανέφερε ότι το σκάφος είχε αποπλεύσει από το Τομπρούκ στις 21 Μαρτίου με προορισμό την Ελλάδα, πύλη εισόδου για πολλούς μετανάστες που επιδιώκουν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβαίνοντες έχασαν τον προσανατολισμό τους και παρέμειναν στη θάλασσα για έξι ημέρες χωρίς τροφή ή νερό», ανέφερε το Λιμενικό.

Οι σοροί των νεκρών «ρίχθηκαν στη θάλασσα κατόπιν εντολής ενός από τους διακινητές», πρόσθεσε.

Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες από το Νότιο Σουδάν, ηλικίας 19 και 22 ετών, οι οποίοι θεωρείται ότι είναι οι διακινητές.

Τελούν υπό διερεύνηση για «παράνομη είσοδο στη χώρα» και «ανθρωποκτονία από αμέλεια».

Το σκάφος εντοπίστηκε 53 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρα.

Εκπρόσωπος του Λιμενικού δήλωσε στο AFP ότι η λέμβος αντιμετώπισε «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» κατά τη διάρκεια της περιπέτειας.

Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη τροφής και νερού, «οδήγησε στον θάνατο από εξάντληση 22 ατόμων», πρόσθεσε.

«Οι σοροί αυτών των ανθρώπων ρίχθηκαν στη θάλασσα κατόπιν εντολής των δύο διακινητών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με μαρτυρίες διασωθέντων», συμπλήρωσε.

Ο αριθμός των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε έδαφος της ΕΕ υπερδιπλασιάστηκε τους δύο πρώτους μήνες του 2026 σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Frontex.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης, 559 άνθρωποι πέθαναν στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, έναντι 287 την ίδια περίοδο πέρυσι.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη σημαντική αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και ενέκρινε την έννοια των «κέντρων επιστροφής», που προβλέπουν τη μεταφορά μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ.

Οι προτάσεις αυτές έχουν επικριθεί από οργανώσεις δικαιωμάτων ως απάνθρωπες.

Πηγή: ΚΥΠΕ