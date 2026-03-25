Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χάσκελ, απέστειλε μήνυμα με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, εκφράζοντας τα θερμά της συγχαρητήρια προς τον ελληνικό λαό και την κυβέρνηση της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη του ιστορικού αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία, κάνοντας λόγο για τη γενναία εξέγερση του 1821 απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία οδήγησε, μέσα από θυσίες και αποφασιστικότητα, στη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Η κ. Χάσκελ σημείωσε ακόμη ότι η 25η Μαρτίου δεν αποτελεί μόνο μια καθοριστική στιγμή στην ελληνική ιστορία, αλλά και μια διαχρονική υπενθύμιση της ανθρώπινης επιθυμίας για ελευθερία, κυριαρχία και αυτοδιάθεση. Τόνισε, δε, ότι η Ελλάδα, ως λίκνο της δημοκρατίας, συνεχίζει να εμπνέει λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις προκλήσεις του παρελθόντος και του παρόντος, υπογραμμίζοντας πως αυτή αποτελεί ζωντανή απόδειξη της δύναμης και των αξιών του ελληνικού λαού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις σχέσεις Ελλάδας–Ισραήλ, σημειώνοντας ότι στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή δέσμευση για ελευθερία, σταθερότητα και συνεργασία, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι δεσμοί των δύο χωρών θα ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας, η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ευχήθηκε συνεχή πρόοδο, ειρήνη, ευημερία και ασφάλεια για την Ελληνική Δημοκρατία, καταλήγοντας με το μήνυμα: «Χρόνια Πολλά για την Εθνική Επέτειο!»



