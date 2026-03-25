Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για την 25η Μαρτίου.

Η παρέλαση πραγματοποιείται παρουσία πλήθους κόσμου ο οποίος κρατώντας σημαίες έσπευσε για να δει από κοντά τα σύγχρονα οπλικά συστήματα.

Της παρέλασης προηγήθηκε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 06:21 το πρωί, με τη ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Ακολούθησε στις 08:00 το πρωί, η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 το πρωί, πραγματοποιήθηξκε η δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β’.

Ένα λεπτό αργότερα στις 10:01 το πρωί έγινε εκ νέου ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.