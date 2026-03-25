Με την τέλεση της θείας λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Χίου, τιμάται η Ημέρα του Ευαγγελισμού και τα 205 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης.

Παραμονή της 25ης Μαρτίου, στις 12.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Έπαρση της Μεγάλης Σημαίας, διαστάσεων 10Χ15 μέτρων, στο νότιο λιμενοβαχίονα του λιμανιού της Χίου.

Με τη Σημαία παρέλασαν οι Σπουδαστές της Ακαδημίας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (εκεί όπου φυλάσσεται η Σημαία την οποία και δώρισε στο Δήμο Χίου, η Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) καθώς και η Φιλαρμονική του Δήμου Χίου.

Πλήθος κόσμου, παρουσία των τοπικών πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών, πραγματοποιήθηκε η έπαρση της Σημαίας, με τη συμμετοχή στρατιωτικού τιμητικού αγήματος της 96 Α.Δ.Τ.

Χρειάστηκε όμως να αντικατασταθεί με τη σημαία που καθημερινά κυματίζει περήφανα στο σημείο αυτό του λιμανιού, αφού οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν φθορές που δεν επέτρεπαν την παραμονή της στον ειδικό ιστό, που έχει στηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό στο νότιο λιμενοβραχίονα.

Για πρώτη φορά η έπαρση της Μεγάλης Σημαίας πραγματοποιήθηκε παραμονή της 11η Νοεμβρίου του 2014, όπου τότε ο δωρητής Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, συνόδεψε τη στιγμή αυτή με τους στίχους από τον “Υμνο στη Σημαία” του ποιητή Γεωργίου Σημηριώτη (1879-1964):

«Εσύ δεν είσαι από πανιού λωρίδα καμωμένη,

είσαι από αίμα και καπνούς κι από φωτιά βγαλμένη…».

Πηγή: ΕΡΤ