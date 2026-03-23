Στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, φτάνουν σταδιακά από νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική δίκη, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες που διαδηλώνουν σήμερα έξω από τα δικαστήρια και συμπαραστέκονται στις οικογένειες, διεκδικώντας, όπως είπε, να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ πολυάριθμη είναι και η παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.







Καρυστιανού: «Δεν είμαι αισιόδοξη για τη δίκη»



«Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη, θα ήθελα να ζω σε μια χώρα που η Δικαιοσύνη, λειτουργεί αυτόνομα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει» είπε η Μαρία Καρυστιανού προσερχόμενη στη δίκη.









Φωτογραφία μέσα από τη δικαστική αίθουσα









Συγγενείς των θυμάτων στον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου»

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στον χώρο που διεξάγεται η δίκη όταν συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας αντίκρισαν έναν από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, επικράτησε ένταση με αποδέκτη τον πρώτο κατηγορούμενο που μπήκε στην αίθουσα, τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ο κ. Πατέρας μπήκε στην αίθουσα, συγγενείς φώναξαν «θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός».





Συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές έξω από το ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ

Να σημειωθεί παράλληλα ότι κόσμος συγκεντρώνεται από το πρωί στον χώρο του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.





Συγκεκριμένα, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις αλλά και πολίτες συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ έχουν αναρτήσει πανό με συνθήματα για δικαιοσύνη και ασφαλείς μεταφορές. Η παρουσία των διαδηλωτών αυξάνεται όσο πλησιάζει η έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Πρώτο Θέμα