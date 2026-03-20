Η δημόσια συζήτηση στην Τουρκία συνεχίζει να εστιάζει με έντονα επικριτικό τόνο στη στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας, συνδέοντάς την άμεσα με την Τουρκία κι όχι με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν.

Με σαφή διάθεση αμφισβήτησης των ελληνικών κινήσεων, τουρκικά μέσα και αναλυτές θέτουν -και σήμερα- το ερώτημα αν η Αθήνα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία του πολέμου.

Καθώς η σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή κλιμακώνεται, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μετατρέψει την κρίση σε στρατηγικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία της με το Ισραήλ και την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η εκτίμηση αυτή συνοδεύεται από την άποψη ότι ένας πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει όχι μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις ισορροπίες σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ, η οποία παρουσιάζεται ως καταλύτης για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών.

Αναλυτές: «Σχεδιασμός κατά της Τουρκίας»

Τούρκοι αναλυτές αποδίδουν ευθέως αντιτουρκικό χαρακτήρα στις ελληνικές κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι στοχεύουν την Άγκυρα.

Ο Τούρκος αναπληρωτής καθηγητής Μουράτ Ασλάν αναφέρει στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV: «Προς το παρόν, θέλουν να σχεδιάσουν ένα δικτυωμένο σύστημα μαζί με την Ασπίδα του Αχιλλέα. Το προετοιμάζουν αυτό εναντίον της Τουρκίας. Όχι για τη Βουλγαρία ή τη Γαλλία. Όποια αμυντικά μέτρα έχει λάβει η Ελλάδα, στη βάση της αντίληψη ότι “οι μακρινές απειλές προέρχονται από την Ανατολή”, τα λαμβάνουν σε συνεργασία με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας».

Σε παρόμοιο τόνο, πρόσθεσε: «Έχουν την επιθυμία να διεκδικήσουν την κυριότητα ολόκληρου του Αιγαίου Πελάγους και θέλουν να αναπτύξουν πυραυλικά συστήματα στα νησιά που αποστρατικοποιήθηκαν με τη Συνθήκη της Λωζάνης και τις συμφωνίες που προέκυψαν από τους Βαλκανικούς Πολέμους. Θέλουν να δημιουργήσουν όχι μόνο αεράμυνα αλλά και μηχανοκίνητες μονάδες με τεθωρακισμένα οχήματα. Τα πιο εντυπωσιακά είναι τα Patriot και άλλα πυραυλικά συστήματα. Αυτά που αποκτήθηκαν από το Ισραήλ στρέφονται κατά της Τουρκίας. Η κατεύθυνση της ανάπτυξής τους είναι σημαντική. Αυτή η αμυντική προσέγγιση προκαλεί φυσικά την άλλη πλευρά».

Νομικές αιτιάσεις περί παραβίασης συνθηκών

Παράλληλα, προβάλλεται έντονα και η νομική διάσταση, με επίκληση διεθνών συνθηκών.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Εμετέ Γκιοζούγκιουζελί υποστήριξε στο ίδιο τουρκικό δίκτυο ότι ο εξοπλισμός των νησιών αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

«Τα άρθρα 13-14 της συμφωνίας ορίζουν σαφώς πώς τα νησιά πρέπει να αφοπλιστούν σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, αν και η Τουρκία δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης Ειρήνης του Παρισιού του 1947, το νομικά κατοχυρωμένο κείμενο προβλέπει μια υπό όρους μεταβίβαση, και σε αυτήν την υπό όρους μεταβίβαση, τα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της υπό όρους κυριαρχίας».

Παρακολούθηση από Άγκυρα και διεθνείς κινήσεις

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Άγκυρα έχει ήδη προχωρήσει σε διπλωματικές πρωτοβουλίες σε διεθνείς οργανισμούς, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατύπωσε σαφώς τη θέση του, τονίζοντας ότι «ο εξοπλισμός των νησιών από την Ελλάδα είναι παράνομος».