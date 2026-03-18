Τα σενάρια ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ σχολίασε στην εκπομπή «Παρεμβάσεις» του BLUESKY στην Ελλάδα ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης.

Όπως είπε, η Κύπρος πλήρωσε στο παρελθόν πολύ ακριβά την «ουδετεροφιλία» της, «εξαιτίας του μεγάλου ΑΚΕΛ και όλων αυτών που έκανε ο Μακάριος».

«Μακάρι να ήταν στο ΝΑΤΟ από την αρχή, γιατί κανένας ουδέτερος και κανένας αδέσμευτος δεν έτρεξε να τη βοηθήσει την ώρα της κρίσης το 1974».

Αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο τουρκικού βέτο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί την Κυπριακή Δημοκρατία στο ΝΑΤΟ. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στην πολιτική του Ερντογάν συνδράμει και η ελληνική Αριστερά. Είναι μια πεπαλαιωμένη αντίληψη, η οποία έχει αρχίσει να αλλάζει στην Κύπρο εδώ και κάποιες δεκαετίες», ανέφερε.

Ο κ. Καιρίδης έκανε αναφορά και στο αίτημα ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ από τον Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου, καθώς και στο γεγονός ότι ο Κώστας Σημίτης άσκησε πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

«Μακάρι να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ», κατέληξε.



