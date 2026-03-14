Πλήθος πιστών κατέκλυσε χθες Παρασκευή τον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπου τελέστηκε η Ακολουθία των Γ’ Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, 30 ημέρες πριν από το Πάσχα.

Ιδιαίτερο τόνο στην ακολουθία έδωσε η συμμετοχή περίπου 1.000 μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι έψαλαν ύμνους μαζί με το εκκλησίασμα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό κλίμα κατάνυξης και πνευματικής συμμετοχής.

Της ιερής τελετής χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’, παρουσία εκατοντάδων πιστών που γέμισαν κάθε γωνιά του ναού.





Η συμμετοχή των μαθητών



Οι μαθητές και οι μαθήτριες προέρχονταν από σχολεία της πόλης και συμμετείχαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού προγράμματος «Ακάθιστος Ύμνος – Το Κοντάκιο και ο Κανόνας».

Υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων του προγράμματος, απέδωσαν μελωδικά αποσπάσματα της βυζαντινής υμνογραφίας, συνδέοντας με τρόπο ζωντανό την εκκλησιαστική παράδοση με τη νεότερη γενιά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η γνωριμία των νέων με την εκκλησιαστική μουσική παράδοση και η ανάδειξη της πολιτιστικής και πνευματικής διάστασης της βυζαντινής υμνογραφίας μέσα από βιωματική συμμετοχή.









Οι τοποθετήσεις Φιλοθέου και Ιερωνύμου



Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «με πόλυ συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στον ιστορικό ναό της Αγίας Σοφίας και όπως βλέπεται απόψε τα παιδιά μας βλέπουν τον πνευματικό τους πατέρα. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σαν την πατρική».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι στην εκδήλωση συμμετείχαν 36 σχολεία.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαιτέρως που βρίσκομαι απόψε κοντά σας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Αισθάνομαι εντονότερη της συγκίνηση που βρίσκομαι στον ιστορικό ναό της του θεού Σοφίας».

Απευθυνόμενος στα παιδιά, είπε: «Αγαπητά μου παιδιά, εσείς που απόψε ψάλλεται τους χαιρετισμούς γίνεστε φανέρωση της νέας πραγματικότητας. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία. Παιδιά μου καλά σας αγαπάμε πάρα πολύ και εύχομαι καλή πρόοδο, καλή επιτυχία και τα όνειρα του καθενός σας να γίνουν πραγματικότητα».





Μια ξεχωριστή βραδιά στην Αγία Σοφία



Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου, σε συνδυασμό με τη μαζική συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας, έδωσε ιδιαίτερη λαμπρότητα στην ακολουθία, μετατρέποντας τον Ιερό Ναό σε έναν ζωντανό χώρο πίστης και παράδοσης.

Πολλοί από τους πιστούς παρακολούθησαν με συγκίνηση την ψαλμωδία των παιδιών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της μεταλαμπάδευσης της εκκλησιαστικής μουσικής και της ορθόδοξης παράδοσης στις νεότερες γενιές.



Πηγή: Ελευθερία