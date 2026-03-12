Στη σύλληψη ενός 58χρονου άνδρα από την Πολωνία προχώρησε η αστυνομία με την κατηγορία της κατασκοπείας στη βάση της Σούδας. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας αρνείται τα πάντα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Πολωνός έμενε σε τροχόσπιτο στο Μαράθι. Φωτογράφιζε τη βάση και τα πλοία τα έστελνε κάπου στην Πολωνία.



Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη τον τελευταίο μήνα με την ίδια κατηγορία, ενώ ένας ακόμη άνδρας είχε συλληφθεί για κατασκοπεία στη Σούδα τον περασμένο Ιούνιο και παραμένει προφυλακισμένος.

Πηγή: Πρώτο Θέμα