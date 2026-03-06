Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35, σε απόσταση 595 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).



Διαβάστε επίσης: Στεφανής: «Η Κύπρος είναι ο εαυτός μας» - «Περηφάνεια για την ΕΛΔΥΚ» (ΒΙΝΤΕΟ)





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ