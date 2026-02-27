Το iefimerida.gr εντόπισε τα ίχνη του ομογενούς Μιχαήλ Τουγιαχόβ από τη Μαριούπολη, μέλους του συντάγματος Αζόφ, του οποίου το μήνυμα προβλήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 7 Απριλίου 2022, μετά την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τότε είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Μιχαήλ σκοτώθηκε στη μάχη, χαρακτηρίζοντάς τον παράλληλα «νεοναζί».







Σύμφωνα με την αποκλειστική μαρτυρία της συζύγου του στον Κόστα Ονισένκο, Ιλόνα, οι πληροφορίες περί θανάτου του ήταν ανακριβείς, καθώς ο ίδιος διάβασε τη σχετική «είδηση» ενώ βρισκόταν ακόμη στα υπόγεια του εργοστασίου Αζοφστάλ, κατά την πολιορκία της Μαριούπολης. Η Ιλόνα υποστηρίζει ότι ο σύζυγός της δεν είχε καμία σχέση με ναζιστική ιδεολογία και ότι εντάχθηκε στο Αζόφ το 2015 για να υπερασπιστεί την οικογένεια και την πόλη του, μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Λόγω προβλημάτων υγείας (ψωρίαση και άσθμα) δεν έγινε δεκτός σε άλλες μονάδες και στο Αζόφ εκτελούσε κυρίως καθήκοντα οδηγού και βοηθητικού προσωπικού.







Κατά την πολιορκία της Μαριούπολης, τόσο ο Μιχαήλ όσο και ο μεγαλύτερος γιος του βρέθηκαν στο Αζοφστάλ. Ο γιος τραυματίστηκε σοβαρά, αιχμαλωτίστηκε από τους Ρώσους και κρατήθηκε επί τρία χρόνια, επιστρέφοντας τελικά στην Ουκρανία μέσω ανταλλαγής αιχμαλώτων. Για τον Μιχαήλ υπάρχουν μαρτυρίες συγκρατουμένων ότι κρατείται σε ρωσικές φυλακές υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες, με επιβαρυμένη υγεία, ωστόσο η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Η Ιλόνα περιγράφει επίσης απόπειρα Ρώσων στρατιωτών να εντοπίσουν και να απαγάγουν τον ανήλικο τότε γιο τους, λόγω της δημόσιας παρέμβασης του Μιχαήλ στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Υποστηρίζει ότι η οικογένεια στοχοποιήθηκε και ότι η σιωπή της όλα αυτά τα χρόνια στόχευε στην προστασία του συζύγου της.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει τις ανακρίβειες γύρω από τον χαρακτηρισμό του Μιχαήλ ως «νεοναζί» και την είδηση περί θανάτου του, παρουσιάζοντας τη δική του ομιλία στη Βουλή, όπου τόνιζε την ελληνική του καταγωγή και περιέγραφε την ανθρωπιστική καταστροφή στη Μαριούπολη.