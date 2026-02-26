Απέπλευσε από το λιμάνι της Σούδας σήμερα, Πέμπτη πρωί, το πυρηνοκίνητο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο παγκοσμίως.

Το αεροπλανοφόρο είχε φτάσει στη Σούδα την Καθαρά Δευτέρα και παρέμεινε τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες.

Λίγα λεπτά μετά τις 9.00 σήμερα το πρωί απέπλευσε από το λιμάνι των Χανίων και, εντός περίπου ενός 24ώρου, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το Ισραήλ, ενισχύοντας την αμερικανική και ισραηλινή αμυντική διάταξη.

נושאת המטוסים ג'ארלד פורד (CVN-78) תועדה הבוקר עוזבת את כריתים לכיוון חופי ישראל pic.twitter.com/6jJe7pf0yg — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) February 26, 2026

Πηγή: skai.gr