Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όταν εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων στον προαύλιο χώρο σακούλα που, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της διοίκησης, περιείχε ανθρώπινα οστά.

Το εύρημα έγινε αντιληπτό πριν από λίγη ώρα το πρωί της Πέμπτης, και άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο σημείο αναμένεται να φτάσει κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και εισαγγελέας για την εποπτεία της έρευνας και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκε η σακούλα.

Η κινητοποίηση των αρχών πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με στόχο να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση.

Πηγή: Πρώτο Θέμα