Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ελλάδα παρουσιάζονται οι ενεργειακές συμφωνίες του ελληνικού Δημοσίου με τη σύμπραξη Chevron – HelleniQ Energy για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, σε κλίμα πολιτικής έντασης που πυροδοτήθηκε από δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης.



Ο κ. Σαμαράς κατήγγειλε ότι στη σύμβαση για τα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης προστέθηκαν όροι που, όπως υποστηρίζει, αφήνουν περιθώριο έμμεσης εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, επικαλούμενος ρήτρες περί πιθανής αποχώρησης από περιοχές που ενδέχεται να μην αποτελούν ελληνική υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΖ. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα αντιφάσεων σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, αναφερόμενος σε δηλώσεις από κυπριακής πλευράς περί παρεμπόδισης ερευνών από την Τουρκία.

Η κυβέρνηση απάντησε ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν εκχωρούνται μέσω συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες και ότι οι σχετικές ρήτρες αποτελούν συνήθη νομική πρόνοια για την προστασία του Δημοσίου σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων. Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης παρέπεμψε σε ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την οποία οι έρευνες ολοκληρώθηκαν κανονικά στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου.

Το ζήτημα λαμβάνει ευρύτερη πολιτική διάσταση, καθώς η κυβέρνηση επενδύει στρατηγικά στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.