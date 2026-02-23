Έντονη κινητικότητα παρατηρήθηκε το απόγευμα στην Ύδρα, καθώς στο σημείο των γυρισμάτων της ταινίας του Μπραντ Πιτ, είναι παρών κι ο χολιγουντιανός σταρ, που για δύο 24ωρα δεν είχε εμφανιστεί, προκαλώντας έντονη κινητικότητα και συγκέντρωση κόσμου.

Ο χολιγουντιανός σταρ δεν κατέφθασε δια θαλάσσης, όπως αρχικά εκτιμάτο, αλλά εμφανίστηκε πεζός, σε χαλαρή διάθεση, προσεγγίζοντας διακριτικά τον χώρο των λήψεων.

Κι ο σωσίας του στο σετ



Στο σετ βρίσκεται επίσης και ο Έλληνας σωσίας του ηθοποιού, ο οποίος συμμετέχει στις τεχνικές πρόβες και στις δοκιμές των κινήσεων για τη σκηνή, συμβάλλοντας στην προετοιμασία πριν από τις τελικές λήψεις με τον ίδιο τον σταρ.

Ο Μπραντ Πιτ έδειχνε ιδιαίτερα συγκεντρωμένος, λαμβάνοντας συνεχώς οδηγίες από τον σκηνοθέτη και συζητώντας λεπτομέρειες για την εκτέλεση της σκηνής.





Το γύρισμα πραγματοποιείται σε ειδυλλιακό σημείο δίπλα στη θάλασσα, όπου έχει στηθεί ένα απαιτητικό κινηματογραφικό σκηνικό.

Η παραγωγή βρίσκεται σύσσωμη στο σημείο, έχοντας μεταφέρει με κάθε δυνατό τρόπο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε παραλία που απέχει περίπου 300 μέτρα από το τελευταίο κατάστημα της περιοχής, γεγονός που απαιτεί μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς μέσα από δύσβατα σημεία.

















Πηγή: Πρώτο Θέμα