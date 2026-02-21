Την επέτειο των 250 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, γιόρτασαν οι ομογενειακές ενώσεις της Ρωσίας, με κατάθεση λουλουδιών στον ανδριάντα του στην Αγία Πετρούπολη και διοργάνωση ημερίδας στη μνήμη του Έλληνα, που υπήρξε Υπουργός Εξωτερικών της αυτοκρατορικής Ρωσίας πριν ανταποκριθεί στην έκκληση των εξεγερμένων συμπατριωτών του, οι οποίοι τον εξέλεξαν ηγέτη τους στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827.

«Για μας τους Έλληνες της Αγίας Πετρούπολης ο Καποδίστριας ενσαρκώνει το πνεύμα μιας Ρωσίας, που ανέκαθεν αναγνώριζε την αξία πέρα από τα σύνορα. Η εμπιστοσύνη του Τσάρου Αλεξάνδρου του Α΄ προς το πρόσωπό του αναδεικνύοντας έναν Έλληνα σε υπουργό Εξωτερικών αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη της οικουμενικότητας αυτής της πόλης. Σ’ αυτούς τους δρόμους περπάτησε και σ’ αυτά τα κτήρια εργάστηκε. Εδώ ο Καποδίστριας δεν ήταν απλώς ένας υψηλός κρατικός λειτουργός. Ήταν μέρος της πνευματικής ελίτ, συνδεδεμένος με βαθιά φιλία με τον [σ.σ. εθνικό ποιητή της Ρωσίας και υποστηρικτή της Επανάστασης του 1821] Αλεξάντρ Πούσκιν, μοιραζόμενος τις ίδιες αξίες πολιτισμού, που ενώνουν μέχρι σήμερα τους δύο λαούς μας», επεσήμανε στην εναρκτήρια ομιλία του ο Στράτος Σιουρδάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αγίας Πετρούπολης.

Ο κ. Σιουρδάκης πρόσθεσε ότι «μετά από χρόνια δοκιμασιών, νέων περιορισμών και οικονομικής εξάρτησης, οι Έλληνες νοιώθουν και πάλι την ανάγκη για έναν ηγέτη, που θα θέτει την πατρίδα και το λαό πάνω από το εγώ. Η τεράστια επιτυχία της ταινίας για τη ζωή του [σ.σ. του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή], που συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στις αίθουσες, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και αυθόρμητα χειροκροτήματα, δεν είναι τυχαία. Είναι μια κραυγή του λαού μας, που αναζητά το ήθος, την ανιδιοτέλεια και τη δικαιοσύνη, σε μια εποχή, που η ατιμωρησία και η εξάρτηση φαίνεται να κυριαρχούν».

Συνέχισε λέγοντας ότι για τους Έλληνες της Αγίας Πετρούπολης η κληρονομιά του Καποδίστρια είναι πολύ βαριά, «ένα ζωντανό χρέος, που μας φέρνει προ των ευθυνών μας να είμαστε αντάξιοι απόγονοι εκείνων, που δεν συμβιβάστηκαν», όπως είπε. «Ως Σύλλογος εδώ στην Αγία Πετρούπολη έχουμε χρέος να κρατάμε αυτή τη φλόγα αναμμένη, θυμίζοντας σε όλους ότι ο Ελληνισμός δεν υποδουλώνεται, όσο υπάρχουν άνθρωποι, που τιμούν την ιστορία τους με πράξεις», σημείωσε ο κ. Σιουρδάκης, τονίζοντας ότι «ο Καποδίστριας δίδαξε ότι η φιλοπατρία απαιτεί θυσία. Ας υποσχεθούμε σήμερα ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τις αξίες του, κρατώντας την ταυτότητά μας ζωντανή, περήφανη και αδούλωτη».

Αναφερόμενος στην κατά το ήμισυ κυπριακή καταγωγή του, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη, Χριστόφορος Χατζηττοφής, τόνισε ότι «η μητέρα του Αδαμαντία Γονέμη ήταν κυπριακής καταγωγής, από τη γνωστή οικογένεια Γονέμη, η οποία μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς Τούρκους κατέφυγε στην Κέρκυρα και τη Βενετία».

Ο κ. Χατζηττοφής σημείωσε μάλιστα ότι ο Καποδίστριας μόλις πέντε ημέρες πριν από την ιστορική ναυμαχία του Ναυαρίνου, απαντώντας γραπτώς σε ερώτημα του Άγγλου Υπουργού Αποικιών και Πολέμου Ρόμπερτ Ουίλμορτ Χόρτον για το ποια όρια οραματιζόταν η Ελλάς ως προς τη γεωγραφική της έκταση, τόνισε ότι «τα όρια της Ελλάδος από τεσσάρων μεν αιώνων διεγράφησαν υπό δικαιωμάτων, τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε αι πολύμορφαι συμφοραί, ούτε η δωροκτησία, ουδέποτε ίσχυσαν να παραγράψωσι. Διεγράφησαν δε από του 1821 δια του αίματος του χυθέντος εις τας σφαγάς των Κυδωνίων, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρρών, του Μεσολογγίου και εις τας πολυαρίθμους ναυμαχίας τε και πεζομαχίας εν αις εδοξάσθη το γενναίον τούτον έθνος».

Επεσήμανε ότι ο Καποδίστρια ήταν ο πρώτος Έλληνας πολιτικός, ο οποίος έθεσε την Κύπρο ως μέρος του μελλοντικού ελληνικού κράτους, παρά το γεγονός ότι «οι σχεδιασμοί της Φιλικής Εταιρείας δεν προέβλεπαν Επανάσταση στην Κύπρο, παρά μόνο τη συλλογή οικονομικής και άλλης βοήθειας», γεγονός, που δεν εμπόδισε εκατοντάδες Κυπρίους να πολεμήσουν μαζί με τα αδέλφια τους στην Ελλάδα, είτε να εκτελεστούν «προληπτικά» από τους Οθωμανούς.

«Ο Καποδίστριας υπήρξε μια σπάνια μορφή, Έλληνας στην καταγωγή και την ψυχή, αλλά ταυτόχρονα διεθνής δημόσιος λειτουργός με ευρωπαϊκό κύρος. Στη Ρωσική Υπηρεσία εργάστηκε με αφοσίωση και συνέπεια για 13 χρόνια σε μια δύσκολη εποχή για την Ευρώπη. Εδώ σε θέση μεγάλης ευθύνης συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας πολιτικής, που αναζητούσε σταθερότητα, συνεννόηση και αρχές. Αυτή η σταδιοδρομία υπήρξε καθοριστικό κεφάλαιο στη διαδρομή του. Ένα σπουδαίο σχολείο για τον ίδιο και μια περίοδος, όπου το κύρος του αναγνωρίστηκε διεθνώς», σημείωσε στην παρέμβασή του ο Δημήτριος Σπάρος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι όταν ο Ρώσος Τσάρος του πρότεινε γενναιόδωρη ισόβια σύνταξη ως αναγνώριση της υπηρεσίας του, ο Καποδίστριας ζήτησε να δοθούν τα χρήματα αυτά για την ανακούφιση των παιδιών, που υπέφεραν στην Ελλάδα, γιατί «αντιμετώπιζε την εξουσία ως υπηρεσία, όχι ως προνόμιο» και γιατί προτιμούσε όχι τα μεγάλα λόγια, αλλά τη φροντίδα για τους αδύναμους.

Ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος, «που ένωσε εμπειρίες, γλώσσες κι ευθύνες και που τίμησε με τον τρόπο του και τους δύο λαούς μέσα από την ακεραιότητά του. Εύχομαι η μνήμη του να εμπνέει σεβασμό, ήθος και αίσθημα καθήκοντος» κατέληξε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας.

Τις τιμητικές εκδηλώσεις χαιρέτισε και ο Νίκος Σιδηρόπουλος, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, ο οποίος μετέφερε θερμό, αδελφικό χαιρετισμό του επικεφαλής της, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Καποδίστρια υπόδειγμα προς μίμηση για όλες τις γενιές Ελλήνων, είτε ζουν στις κοινότητες της Διασποράς, είτε στις πατρίδες του Ελληνισμού.



Πηγή: ΚΥΠΕ